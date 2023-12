Buona affluenza in tutto il Molise per l’open day vaccinale “Sempre protetti”, iniziativa promossa dal direttore generale Asrem Giovanni Di Santo, in collaborazione con il direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione, e con il direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Unimol.

L’obiettivo è proteggere la salute della popolazione per raggiungere il più ampio numero di persone possibile, in vista delle festività natalizie ma soprattutto considerando l’elevato numero di contagi registrato nelle ultime settimane. L’open day per tutta la giornata si svolgerà presso i centri vaccinali di Campobasso, in via Toscana 81, a Isernia, in Largo Cappuccini ex ospedale vecchio e a Termoli in Via del Molinello n.1.

Centinaia le persone che hanno approfittato della giornata dedicata ai vaccini, in maniera gratuita e senza prenotazioni, contro l’influenza, il Covid-19, l’Herpes zoster, lo Pneumococco, il Papillomavirus, e Difterite, Tetano, Pertosse e Poliomielite.