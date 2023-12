Successo per Edoardo Bennato a Isernia con il concerto che ha chiuso il ciclo di eventi promossi dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Regione all’Auditorium. Dopo Enrico Brignano, Patti Smith e Pio e Amedeo anche per il cantatutore napoletano si è registrato il sold out. Bennato ha aperto il suo spettacolo da solo e ha proposto alcune delle sue canzoni più famose diventate nel tempo dei classici della musica d’autore italiana. Poi nella parte centrale del concerto, accompagnato dalla sua band, il cantautore – che ha 77 anni – ha scaricato sul palco grande energia rock-blues con canzoni più recenti e altri cavalli di battaglia insieme a video e effetti speciali. Nella scaletta non sono mancati tutti i brani più importanti degli album storici del cantante, da “Burattino Senza Fili” a “Sono Solo canzonette” e fino a “La Torre di Babele” e al suo disco d’esordio del 1973 “Non farti cadere le braccia”. Bennato ha anche cantato e parlato di temi di attualità come la guerra e la violenza sulle donne e ha ricordato e dedicato una canzone a Enzo Tortora e Mia Martini, vittime entrambi di calunnie.