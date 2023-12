Share on Twitter

La Cgil interviene sulla recente approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’aumento delle addizionali Irpef, esprimendo preoccupazione per le conseguenze sulla già difficile situazione economica del Molise. “La realtà è che, nel bel mezzo di una crisi stringente, dal primo gennaio 2024 tante persone vedranno una riduzione del loro salario a causa dell’aumento delle tasse regionali – è la denuncia del sindacato – Tutti i cittadini molisani saranno indebitati per oltre 700 milioni di euro fino al 2051”. E’ necessario un cambio di passo della politica regionale molisana, secondo la Cgil che chiede al presidente della Regione, Roberti, la convocazione delle parti sociali per attuare nuove politiche che possano invertire la fase di declino che il Molise sta attraversando.