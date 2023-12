Dal 18 al 31 dicembre sarà possibile viaggiare gratis sui pullman del trasporto pubblico urbano di Campobasso. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sull’utilità e la convenienza dell’utilizzo del servizio, ancor più in un periodo come quello delle festività natalizie, notoriamente caratterizzato da un notevole incremento del traffico veicolare.

La Seac, società che ha in gestione il servizio di trasporto pubblico urbano, riceverà dal Comune un compenso di 5 mila euro quale corrispettivo per i mancati ricavi dovuti all’assenza di vidimazione dei biglietti nel periodo in cui è in vigore il provvedimento.