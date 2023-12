Matrice, a poche centinaia di metri da Santa Maria della Strada. Sul pullman che da Campobasso porta i passeggeri a Termoli, a c’erano solo 6 persone e l’autista. Davanti un camion che trasportava un escavatore. Due mezzi pesanti che sono entrati in contatto, pericolosamente, in una curva sulla Statale 87 Cosa abbia portato al tamponamento è al vaglio dei carabinieri, ma l’impatto è stato non di poco conto, visto che l’autoarticolato è finito sul guard rail e il pullman sostitutivo ha subito danni alla parte anteriore. L’autista è stato portato in ospedale dal 118, mentre per uno dei passeggeri, un giovane extracomunitario, sono state necessarie medicazioni sul posto. Controllati anche gli altri pendolari. “Abbiamo comunque avuto paura” hanno raccontato. I militari hanno eseguito i rilievi e non poco è stato il lavoro per i Vigili del Fuoco, sul posto con due mezzi, un’autopompa e un’autogru, per consentire la messa in sicurezza della strada e la rimozione del pesante mezzo e del pullman di linea extraurbana. Operazioni per le quali è stato necessario chiudere la strada fino al termine delle stesse.