Si intitola “L’attualità inquietante di Massimo il Confessore – La Sinfonia Patristica di Hans Urs von Balthasar” il nuovo libro di don Marcello Paradiso, di Cittadella Editrice e inserito nella collana dell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti.

Nel corso della sua formazione H. U. Balthasar segue l’insegnamento dei Padri della Chiesa per l’interdipendenza tra teologia ed esperienza di fede, il ruolo necessario della filosofia nella speculazione e nel linguaggio dogmatico, il rapporto con la cultura del proprio tempo per il compito dell’annuncio cristiano. Con le ricerche su Massimo il Confessore, studia un pensiero che mostra tutta la sua attualità ‘inquietante’, in vista di un fecondo studio della Rivelazione Cristiana. Questo libro intende dare conto del lavoro del teologo svizzero, nel ripercorre il metodo di ricerca specie su Massimo che nel dogma di Calcedonia vede il principio filosofico della sintesi come chiave ermeneutica della realtà intera.

Si tratta di un saggio corposo e impegnativo, di non facile lettura specialmente per i non addetti ai lavori; un saggio, frutto di circa due anni di ricerche, che scava in antichi autori, filosofi e teologi, soprattutto greci, e li mette a confronto con la contemporaneità. La tesi del saggio è che il loro pensiero può continuare ad alimentare e nutrire il nostro mondo culturale occidentale che prende origine da quelle sorgenti.

Gli autori che scorrono nel testo probabilmente a molti sono degli emeriti sconosciuti, salvo a chi in qualche modo li ha incontrati, anche solo come citazioni, in percorsi di studi umanistici e filosofici. La figura eminente intorno alla quale ruotano questi antichi autori è il filosofo-teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, uno dei più grandi pensatori del XX secolo, al quale don Marcello ha dedicato gran parte dei suoi studi e dei suoi saggi, apprezzati in ambito accademico a livello non solo nazionale. Questo ultimo saggio è stato oggetto di un intervento di don Marcello all’Università di Chieti, Dipartimento di filosofia, lo scorso 23 ottobre, nell’ambito di un progetto di ricerca dello stesso Dipartimento, alla presenza di docenti dello stesso dipartimento; il progetto proseguirà con interventi di docenti anche di altri Atenei, non solo italiani, per concludersi con la pubblicazione degli Atti, a cura dell’Università.