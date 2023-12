Il sindaco Corallo chiede il riconoscimento di “Trivento Città dell’Uncinetto”. Dopo la richiesta fatta al precedente Governo regionale, il sindaco Pasquale Corallo torna a chiedere, ufficialmente, ai vertici di via Genova, precisamente al presidente Francesco Roberti e all’assessore Salvatore Micone, il riconoscimento di “Trivento Città dell’Uncinetto”, a seguito della proficua attività dell’Associazione “Un Filo che Unisce”, che con le sue molteplici iniziative ha fatto conoscere a tutti Trivento e, più in generale, la regione Molise. “Visto che da diversi anni con vari eventi quali il Tappeto più lungo del mondo (oltre 600 piastrelle all’uncinetto) – scrive il primo cittadino Pasquale Corallo – l’Albero di Natale realizzato interamente ad uncinetto (circa 1300 granny squares), la Palma all’uncinetto (5 metri di altezza), l’evento estivo Yarn Bombing Day – Trivento con 70 Opere di Uncinetto Creativo, realizzate da ben 66 artiste provenienti da Italia, Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, Israele, Regno Unito, Russia, Australia, USA, Canada, Repubblica Dominicana, Brasile, Messico Cile, Porto Rico, Venezuela e Colombia; Visto che tante Città italiane e Straniere, tra le quali Venezia, Firenze, Bordighera (GE), San Piero in Patti (ME), Canicattì (AG), Ostuni (LE), Minervino (LE) Nichelino (T0), Baltimora (USA), Herentals (Belgio), Genk( (Belgio), East Preston (Inghilterra) etc., per le varie festività, prendendo ad esempio l’Albero Natalizio all’Uncinetto di Trivento, hanno realizzato alberi e altri manufatti all’uncinetto; Visto che a seguito di collaborazione legata a manufatti all’uncinetto, è nato, ormai da tre anni, un “Patto Di Amicizia” tra le Città di Trivento e la Città di Canicattì (AG), sancito nei rispettivi consigli comunali con scambi socio culturali; Visto che partendo da una iniziativa spontanea si è costituita l’Associazione “Un Filo Che Unisce” con Presidente la Dott.ssa Anziano Michela che, senza fini di lucro, porta avanti questa ammirevole arte dell’uncinetto che si cala perfettamente nel nostro centro storico ricco di storia e tradizioni, come un vero e proprio Museo all’aperto (Piazza Fontana, Scalinata San Nicola, Scalinata Via Roma, Piazza Cattedrale, Via Piano, tutti i vicoletti e le piazzette limitrofe con le storiche fontanelle); Viste le presenze oramai considerevoli di molisani, italiani e stranieri che, a seguito di queste iniziative lodevoli senta precedenti, visitano la Città di Trivento; visto l’interesse che ha suscitato nei mass-media, della carta stampata e delle principali emittenti televisive italiane e straniere; Vista la presenza gradita di tante autorità che hanno ammirato tali opere nel contesto del nostro splendido Centro Storico; chiede il riconoscimento per la nostra Città di Trivento di “Trivento Città dell’Uncinetto”.