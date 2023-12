Share on Twitter

Share on Facebook

Donne che si librano nell’aria, leggere volano verso l’alto, seguendo le scale. E che sbocciano serene, fiori tra i fiori. Da oggi, accedendo al centro antiviolenza regionale di Viale del Castello a Campobasso si viene accolti così, dai bellissimi murales- che hanno accuratamente evitato il colore rosso- dell’artista campobassana Claudia Romagnoli, in arte Croma e il marsicano Alleg. L’idea delle scale è stata l’ispirazione, dice Croma, perché davano l’idea fisica di una liberazione da un peso e un andare verso l’alto. “Volevo dare un’idea di serenità. La sorellanza tra le donne che entrano in questo posto, donne legate da una corda di mutuo aiuto”, ha rivelato Croma.

La presentazione dei murales è avvenuta durante una conferenza stampa, presente il Comune di Campobasso e le operatrici del centro antiviolenza, che hanno spiegato che la data non è importante perché per loro, considerato l’impegno quotidiano, che si attiva con una telefonata al 1522, è 25 novembre tutti i giorni. “Il nostro centro è gestito dalla cooperativa BeFree, il numero di telefono è attivo h24 e ci attiviamo appena ci arriva la segnalazione. Abbiamo anche una casa rifugio segreta per le donne che devono essere allontanate, anche con bambini- ha detto Fiorella Masucci, coordinatrice del centro e della casa rifugio.

“I murales sono l’occasione per riportare l’attenzione dei molisani sul fatto che il centro antiviolenza esiste e fa veramente tanto per aiutare le donne in grave difficoltà”, ha ribadito l’assessore alle Politiche sociali Luca Praitano. “Le donne vittime di violenza che si rivolgono a questo centro- attivo anche su Isernia e Termoli- sanno che possono contare su professionisti. Uscire dalla spirale si può”, ha concluso il sindaco, Paola Felice.