La sessione di Bilancio si è aperta con l’approvazione, a maggioranza, della proposta di legge che prevede l’aumento delle aliquote Irpef. Via libera dell’aula anche al documento di economia e finanza per il triennio 2023-2025 e alla variazione alla proposta di bilancio di previsione finanziario per lo stesso periodo. Provvedimenti licenziati con i voti della maggioranza, tra le critiche dell’opposizione. Una manovra che la minoranza ha definito di lacrime e sangue, con l’aumento della pressione fiscale sui cittadini. Un bilancio che invece la maggioranza difende con convinzione. Dal Movimento Cinque Stelle il consigliere Angelo Primiani contesta l’impostazione del documento contabile.”I primi soldi che saranno incamerati dall’aumento dell’Irpef, circa 17 milioni di euro, nonché le tasse previste fino al 2051 per il Piano di rientro, saranno sottratte alla programmazione e quindi allo sviluppo del Molise”. Il consigliere di Costruire democrazia, Massimo Romano ha proposto che la Regione apra immediatamente una vertenza istituzionale nei confronti del Governo nazionale per “pretendere – ha detto – che il debito sanitario venga pagato dallo stato e non dai cittadini.

Ma dalla maggioranza l’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, replica con decisione alle accuse, sottolineando gli sforzi messi in campo. “Era l’unico bilancio che potevamo presentare – ha spiegato l’assessore Gianluca Cefaratti – La situazione non è semplice. Chiediamo qualche sacrificio ai cittadini in questa fase. Sono certo che tra qualche mese le cose miglioreranno”, è stato il suo auspicio.