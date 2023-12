Pranzo di Natale a Trivento per il Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”. Presso un noto ristorante del posto, si sono contate oltre centro presenze per un momento conviviale, in occasione delle festività natalizie. Soci, allevatori e simpatizzanti provenienti anche dalle regioni limitrofe, quali Lazio, Campania e Abruzzo. Un momento di convivio ma anche di premiazioni per i soggetti dei nostri soci – ha fatto sapere il presidente Nicola Roberti – che negli anni 2022 e 2023 hanno conseguito dei risultati di tutto rispetto. Inoltre, sono state consegnate targhe di riconoscenza ad amici vicini al Gruppo Cinofilo. Con la speranza di rivederci per gli altri eventi che il Gruppo ha in programma per il 2024 – chiude Roberti – auguriamo a tutti un sereno Natale”.