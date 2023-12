Il piano sanitario regionale in corso di approvazione torna al centro dell’attenzione politica. i consiglieri del Partito democratico hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare la mozione che sarà presentata in Consiglio regionale. “La voce Sanità incide per circa l’85% sul bilancio regionale -hanno spiegato i consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla – La maggioranza di centrodestra si appresta ad approvare una manovra di bilancio lacrime e sangue, con l’aumento massimo possibile per le aliquote Irpef, tra l’altro senza quella progressività che l’articolo 53 imporrebbe. Ci sarà un aumento del 3.33% sia per la fascia tra i 18mila e i 25mila euro sia per quella con i redditi che superano i 50mila euro. Noi invece siamo convinti di dare un segnale chiaro e propositivo. Diritto alla vita e alla salute e una sanità pubblica che resti al centro del sistema”, queste le richieste del Partito democratico.