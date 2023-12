Riapre al pubblico la Biblioteca Comunale De Bellis-Pilla-Morra di Venafro. Ad annunciarlo è il sindaco Alfredo Ricci, il quale sottolinea che oggi inizia la nuova gestione affidata al Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro

, unico organismo di volontariato che ha risposto al bando pubblico indetto alcune settimane fa dall’Amministrazione Comunale e che si è aggiudicato il servizio per sei mesi, rinnovabili per successivi semestri fino a un massimo di 24 mesi.

In questo modo, dopo la chiusura forzata dei mesi scorsi conseguente al pensionamento del bibliotecario, la Biblioteca viene restituita alla fruizione culturale e sociale dei tanti Venafrani che, da sempre e in numero sempre crescente, vi si rivolgono. La riapertura di oggi – afferma Ricci – rappresenta solo un piccolo tassello di un disegno più ampio, in cui la Biblioteca De Bellis-Pilla-Morra dovrà affermarsi sempre più come luogo di cultura, di incontro e di aggregazione”.