“I dolori post operatori si fanno sentire, ma il peggio è passato. ci vorrà ancora qualche giorno di riabilitazione e medicazioni”. A parlare, dal suo letto d’ospedale di Chieti, il presidente della Regione Francesco Roberti, che ha subito un intervento al cuore una ventina di giorni fa dopo essere stato colto da malore mentre era in visita dal figlio. La convalescenza prosegue senza particolari problemi. Ha affidato le sue parole a un post pubblicato sui social con il quale ringrazia il direttore dell’unità operativa complessa di Pescara, Leonardo Paloscia “che – ha detto – senza indugio mi ha soccorso organizzando il celere trasferimento nel centro di Cardiochirurgia di Chieti e affidandomi nelle mani del professor Umberto Benedetto, un uomo di grande professionalità, espressa con semplicità e umanità uniche. Il suo staff mi ha fatto sentire al sicuro sin dal primo momento”, ha scritto ancora il governatore. Francesco Roberti ha poi ringraziato la sua famiglia, in particolare la moglie, “un vero angelo sempre presente”, e, infine, ha espresso parole di affetto e gratitudine ai colleghi della politica e a tutti gli amici che in questi giorni lo hanno sempre incoraggiato e sostenuto tempestandolo di messaggi di auguri per una pronta guarigione.