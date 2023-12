La comunità parrocchiale di San Timoteo in Termoli e l’intera diocesi di Termoli-Larino si preparano a vivere un nuovo evento di grazia. Dal 27 aprile al 5 maggio 2024 farà infatti, tappa in città la statua della Madonna di Fatima. Il simulacro della Vergine sarà accolto nella chiesa di San Timoteo, compatrono di Termoli e di tutta la diocesi, ed esposto alla solenne venerazione dei fedeli in un momento così bello e profondo, quale il mese mariano. Sono in corso i preparativi, coordinati dal parroco di san Timoteo, don Benito Giorgetta, per definire al meglio il programma del pellegrinaggio, ed è stato già diffuso il logo, di cui si espone, di seguito, il significato:

“Il logo del pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli, che avverrà nella primavera del 2024: dal 27 aprile al 5 maggio, presenta sullo sfondo lo skyline della città: il “Paese vecchio”, da sempre identificativo e identitario della città di Termoli. Rispettando i colori sociali giallo-rossi: si inizia dal faro col giallo, per poi passare, sfumandolo e virando, verso il rosso del castello. Tra il faro ed il castello, incastonato tra loro, in primo piano, lo skyline della parrocchia di san Timoteo, che accoglierà il simulacro della Madonna. Anch’esso cromato di rosso per fare riferimento al martirio di san Timoteo di cui la parrocchia ha in custodia il sacro capo. La scritta indicante il pellegrinaggio e la data, ma soprattutto l’immagine della Madonna di Fatima, sono tra il celeste e il blu, i colori mariani. Sotto la data sono disegnate alcune onde marine per indicare la collocazione geografica della città, posta sulla riva adriatica del centro Italia, in Molise”.