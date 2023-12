Trentatre borghi altomolisani sulla prestigiosa Guida di Repubblica che fa scoprire ai suoi lettori le bellezze della Penisola, con il racconto diretto dei personaggi più celebri che hanno origini nei luoghi passati in rassegna o che sono sentimentalmente legati al Molise.

Tutto il buono ed il bello che c’è sul territorio viene raccontato in “Viaggio in Molise Alto Medio Sannio”

, un volume presentato ieri nella sala consiliare di Agnone, il comune candidato a capitale della cultura 2026. Un itinerario del gusto, con in rassegna i prodotti tipici dei posti visitati, feste e riti da non perdere, come la ndocciata di Agnone e la festa della forgiatura di Frosolone, ed altri duecenti consigli su B&b, ristoranti e alberghi per i turisti che vogliono visitare i borghi.

Tra i protagonisti intervistati da Repubblica ci sono l’attrice Giovanna Mezzogiorno, il cui papà si innamorò anni fa di Civitanova del Sannio, l’archelogo Adriano La Regina e il direttore della Accademia di Formazione “Niko Romito” Fabio Bucciarelli. Nella narrazione non poteva mancare la scrittrice agnonese Chiara Gamberale.

Uno nuovo spot per il rilancio dell’immagini del Molise e dei suoi borghi: una nuova scommessa per il sindaco di Agnone per Daniele Saia.