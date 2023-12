Grande partecipazione ieri a Frosolone per l’apertura della kermesse “…Per le vie del borgo”. Al taglio del nastro c’erano il presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante ed il sindaco Felice Ianori, con il presidente della Pro Loco Michele Colavecchio.

Uno degli eventi più attesi dell’anno a “…per le vie del borgo”, che dona al centro storico di Frosolone uno scintillìo di luci natalizie e tanta allegria. L’appuntamento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco trasforma infatti le stradine della cittadina in provincia di Isernia in un percorso gastronomico con prodotti tipici locali, oggettistica natalizia in una magica atmosfera pre-natalizia. Ieri l’apertura degli stand tra luci e addobbi realizzati dalle giovani volontarie che hanno raccolto materiali riciclabili per trasformarli in festoni.

Per le strade del centro storico non è mancato una fanfara di Babbi Natale che sono diventati l’attrattiva per grandi e piccini.