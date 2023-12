Khaled El Qaisi, lo studente italo-palestinese della Sapienza liberato il primo ottobre dalle carceri Israeliane, e’ tornato in Italia. L’aereo che lo ha riportato a casa è arrivato all’aeroporto di Fiumicino. In una foto pubblicata sui social l’accoglienza con familiari e quanti si sono impegnati per arrivare ad una soluzione della vicenda. Per il giovane nei mesi scorsi c’era stata una grande mobilitazione anche in Molise dove il 27enne è molto conosciuto essendo sposato con la campobassana Francesca Antinucci. Al Qaisi ha ottenuto i documenti che gli erano stati trattenuti per l’espatrio e venerdì ha attraversato il valico ed e’ arrivato in Giordania. Ieri l’arrivo in Italia. Il giovane, residente a Centocelle, e’ stato detenuto in Israele dallo scorso 31 agosto al primo ottobre. El Qaisi dopo la scarcerazione era rimasto bloccato a Betlemme in Cisgiordania anche a causa delle difficoltà legate allo scoppio della guerra a Gaza. Nei mesi passati è sempre stato assistito dall’ Ambasciata d’Italia in Israele e dal Consolato Generale a Gerusalemme, in raccordo con la Farnesina.