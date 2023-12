La decima gara di campionato, la seconda interna consecutiva. La sfida all’imbattuta capolista con un punto in più in classifica dei rossoblù. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso sono pronti a tuffarsi sulla partitissima del girone G della serie B maschile di pallavolo.

Nel secondo appuntamento interno domenicale della stagione, dopo quello all’esordio con la Fenice Roma, il sei più uno rossoblù affidato a Mariano Maniscalco va ad affrontare il Genzano che ha dalla sua un totale di 27 punti, frutto di ventisette set centrati e solo due persi. «Abbiamo provato a lavorare sodo tutta la settimana – spiega alla vigilia il trainer Mariano Maniscalco – cercando di preparare al meglio la contesa».

«Di fronte del resto, avremo una buona squadra: un team quadrato che, attorno al palleggiatore Paolucci, dà vita ad un gioco di grande sostanza, completo ed equilibrato, con opzioni di spessore per i centrali e laterali in gamba con in testa il laterale Alessandro Dordei, punta di diamante del grupppo», prosegue. «Contro di loro – chiosa Maniscalco – dovremo cercare di lavorare al meglio in ogni fondamentale». Una necessità assoluta dalle 17.30 di domenica quando a coordinare le operazioni saranno il pontino Lorenzo De Luca e la maceratese Chiara Mochi.