Grande successo ieri pomeriggio per l’inaugurazione delle luminarie di Larino. Un evento importantissimo per la città frentana. Tanta la partecipazione di numerosi turisti che si sono riversati tra le vie del borgo antico per ammirare le luci e i suoni. Un momento che ha catapultato i visitatori direttamente nella magica atmosfera natalizia.