Alle 5,30 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta a Colle d’Anchise, con un”autopompa e un modulo antincendio boschivo, per l’incendio di un’isola ecologica self service a servizio del paese. Sul posto anche i Carabinieri di Bojano. Si indaga per stabilire le cause del rogo.