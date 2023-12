Anche quest’anno non è voluto mancare. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per il secondo anno consecutivo ad Agnone per assistere alla Ndocciata. L’esponente del governo, originario per parte di madre proprio del centro altomolisano, è stato accolto dalle istituzioni locali: il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Salvatore Micone, i parlamentari Costanzo Della Porta e Elisabetta Lancellotta e dal sindaco Daniele Saia. Prima tappa la fonderia Marinelli per una nuova visita, poi sul palco per vedere l’antico rito del fuoco. Sulla Ndocciata Sangiuliano ribadisce le enormi potenzialità: “Questo evento – dice – è un unicum mondiale”.

Non manca poi un riferimento alla candidatura di Agnone a Capitale della Cultura. Per il ministro è una grande opportunità per le aree interne. Infine

San Giuliano conferma la prossima riapertura della biblioteca Albino di Campobasso.