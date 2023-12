I numeri del Covid tornano a salire rapidamente anche in Molise anche se è difficile avere un quadro reale della situazione considerato che molti ormai utilizzano i tamponi fai da te e in caso di positività quindi non sono poi censiti nei dati ufficiali. In regione attualmente i malati di Covid sono 1.1128 un mese fa erano meno di 700. Torna a riempirsi anche il reparto di Malattie infettive: 14 i ricoverati, il doppio rispetto a un mese fa. Resta però sostanzialmente vuota la Terapia intensiva. I decessi di pazienti che avevano il Covid nell’ultimo mese sono stati 4. La situazione è sotto controllo, non ci sono allarmi, ma nelle categorie a rischio – fragili e anziani – sono ancora pochi coloro che si sono vaccinati e in molti casi per loro la vaccinazione, in caso di contagio, risulta fondamentale per evitare complicazioni. I dati della fondazione Gimbe sono eloquenti: in regione la percentuale di popolazione tra 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 1% (media Italia 3%); nella fascia 70-79 anni la copertura vaccinale è pari a 1,8% (media Italia 5,4%); infine la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino in Molise è pari a 2,4%. Proprio per dare una spinta alla campagna vaccinale tornano gli open day. “Sempre protetti” è l’iniziativa lanciata dalle autorità sanitarie locali e si svolgerà sabato prossimo 16 dicembre dalle 9 alle 18 nei centri vaccinali di Campobasso, in via Toscana, di Isernia, in Largo Cappuccini (ex ospedale vecchio) e di Termoli, in via del Molinello (ex ospedale vecchio). Tutti i cittadini potranno vaccinarsi gratuitamente e con accesso libero (cioè senza prenotazione) contro l’influenza, il Covid, l’Herpes, lo Pneumococco, il Papillomavirus, Tetano, Pertosse e Poliomielite. “I vaccini – evidenziano le autorità sanitarie – possono essere somministrati anche contemporaneamente in maniera sicura, ben tollerata e con una adeguata risposta anticorpale”.