Aspettando Natale, la serata natalizia della pro loco Terventum. Con il patrocinio del Comune di Trivento, la pro loco Terventum invita alla serata di oggi, 9 dicembre, a partire dalle 18, a Trivento in Piazza Fontana. È prevista la consegna delle letterine a Babbo Natale, in compagnia dei suoi Elfi. Durante la serata sarà possibile degustare prodotti caldi accompagnati da ottima musica: castagne al cartoccio, n’drit, pizza e foglie, bruschette, cioccolata calda e vino brulé. Spettacolo musicale con Giuseppe Masciale, live band. Per info si può chiedere alla presidente Iole Panzetti al 3486590478.