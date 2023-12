Share on Twitter

Per cinque ore davanti al sostituto Vittorio Gallucci, che indaga sulla morte di Carmine Petrillo, il 40 enne dipendente dell’Edilcassa precipitato dall’ottavo piano di una delle torri della zona universitaria di Campobasso.

Il rappresentante legale dell’Ente aveva chiesto lui stesso di essere ascoltato dal pubblico ministero per chiarire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro che sono alla base dei presunti maltrattamenti, l’ipotesi di reato che gli viene contestata.

Intanto, in attesa degli eventuali sviluppi nelle indagini, si attende l’esito della relazione dell’anatomopatologo che ha effettuato l’autopsia sul corpo di Petrillo e il contenuto delle chat sul cellulare della vittima estrapolate dai carabinieri.

Da quelle conversazioni, e soprattutto con chi le aveva intrattenute, le zone d’ombra che avvolgono ancora questo strano suicidio potrebbero essere definitivamente illuminate.