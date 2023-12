Share on Twitter

Conferenza stampa in grande spolvero questa mattina a Campitello Matese per l’apertura della stagione sciistica 2023/2024. Davanti ad un parterre istituzionale di alto profilo caratterizzato dalla presenza della delegazione parlamentare molisana composta dal senatore Della Porta e dalla deputata Lancellotta, insieme al Presidente del Consiglio regionale, Pallante, l’occasione è stata utile per fare il punto sull’intero sistema Montagna Molise.

Una delle caratteristiche del nuovo corso della montagna molisana è rappresentato dall’obiettivo della destagionalizzazione, ovvero da un programma di attività ed eventi che vadano oltre la stagione invernale.

Padrone di casa è stato il sindaco di San Massimno, Alfonso Leggieri, che esprime le potenzialità e le aspettative della montagna molisana.

Insieme a Campitello, località gemella dello sci molisano è Capracotta. Presente in conferenza stampa il sindaco, Candido Paglione, che pone l’accento sull’attività dello sci di fondo, caratteristica per la cittadina altomolisana.