L’accensione delle luminarie, evento fisso che si ripete nel giorno dell’Immacolata, segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie. Campobasso è tornata ad illuminarsi e in piazza municipio svetta l’albero di Natale fatto interamente di luci. Il presepe è stato allestito, come accade da molti anni, ormai, all’interno della fontana mentre, proprio accanto c’è anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Illuminate tutte le principali vie del centro. La città si prepara dunque a vivere il periodo festivo e per l’occasione l’amministrazione comunale ha allestito il cartellone degli eventi che animeranno Campobasso fino a domenica 7 gennaio. La presentazione nel corso di una conferenza stampa della sindaca facente funzioni, Paola Felice e dell’assessore Cretella.

«Abbiamo allestito un cartellone di eventi che mettono insieme cultura, solidarietà e tutela dell’ambiente – ha detto Paola Felice – Molti gli appuntamenti che animeranno la città, dal centro storico alla periferia e arrivando anche alla frazione di Santo Stefano”. Previsti concerti, intrattenimento in piazza per i bambini . Per tutto il periodo natalizio il centro storico ospiterà ‘ Natale al borgo’, con l’allestimento dei mercatini. E poi tanti appuntamenti in diversi punti della città e il 23 dicembre la passeggiata motociclistica dei babbi bikers, con partenza alle ore 16. il 31 lo spettacolo Maitunincampo , in piazzetta Palombo alle 18 e a partire dalle 23 lo spettacolo Capodanno un musica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sabato 6 gennaio, in piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle 10,30 la befana tra i bambini in collaborazione con i vigili del fuoco. “Per quanto riguarda gli spostamenti in città, il Comune sta lavorando ad un accordo con la Seac per il trasporto gratuito sui mezzi pubblici, presumibilmente dal 23 dicembre al 6 gennaio – ha annunciato l’assessore Cretella – affinché – ha spiegato – si possa vivere pieno e a piedi la città evitando gli ingorghi e le lunghe code di auto”.