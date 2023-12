Salvataggio dell’anziana signora di Trivento, i ringraziamenti del sindaco Corallo. “A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale che rappresento e dell’intera Comunità di Trivento, esprimo sincero ringraziamento al personale della Prefettura di Campobasso, Carabinieri della Stazione di Trivento, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Isernia, Vigili del Fuoco di Campobasso, Polizia Municipale unitamente al personale del Servizio Sanitario di Emergenza del 118 Molise per l’impegno, la celerità e la professionalità profusi in occasione delle operazioni di ricerca e di salvataggio effettuate nella giornata del 05 dicembre 2023 di una anziana signora della Contrada Codacchio di Trivento, allontanatasi nottetempo creando notevole apprensione e preoccupazioni ai familiari e tutti i concittadini e ritrovata, dopo diverse ore, in una località impervia della stessa contrada. Esprimo gratitudine per l’immediata disponibilità e lo spirito di sacrificio che tutto il personale ha mostrato in questa difficile operazione di salvataggio di una vita umana, malgrado le avverse condizioni climatiche e le basse temperature. Pertanto rivolgo il mio vivo apprezzamento e ringraziamento”.