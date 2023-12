Appuntamento da non perdere per i prossimi 8, 9 e 10 dicembre a Fornelli in occasione della prima edizione del “Borgo di Babbo Natale”. La manifestazione e’ organizzata dal Comune di Fornelli in collaborazione con l’Associazione “Fornelli in Cammino” e con la Pro Loco di Fornelli.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini… per vivere l’atmosfera natalizia nel borgo incantato di Fornelli.

Ecco il programma “Borgo Babbo Natale Fornelli” che si ripeterà nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre:

Ore 17:00 accensione luminarie e saluto di Babbo Natale;

Accoglienza con un bellissimo trampoliere luminoso

All’interno del villaggio saranno presenti gli elfi con simpatici laboratori

Nella piazzetta della lettura sarà presente Babbo Natale con un elfo per raccogliere le letterine e fare le foto

Postazione show dance con tre ballerine



Area spettacoli 1

Showtime ore 18:00, ore 19:00 con artisti di strada



Area spettacoli 2

Showtime ore 18:30, ore 19:30



Durante tutti i pomeriggi di eventi sarà presente una simpatica Street Band con musica natalizi. E ancora installazione di bellissime luminarie, mostra del presepe, caramelle, crepe, castagne e dolci tipici locali.