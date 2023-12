Il giorno di San Nicola, quelli del Kiss bar, se lo ricorderanno a lungo. Ma chi non potrà mai dimenticarlo è il 60enne che ha messo in fila una giocata da sogno al 10 e lotto, vincendo mezzo milione di euro tondo.

Un cliente abituale del bar di Largo Casale, a Riccia. Che spesso si ferma nei momenti liberi per giocare alle estrazioni che si ripetono tutto il giorno. Come ha fatto anche ieri mattina.

Un biglietto di tre euro, nel quale ha indicato nove numeri, più il numero oro e il doppio oro che consentono di moltiplicare l’eventuale vincita.

Numeri scelti a caso che devono essere tra i venti estratti sui 90 del Lotto. Una estrazione ogni cinque minuti.

E a quella delle tredici il fortunato giocatore ha seguito il susseguirsi dei numeri confrontandoli con quelli del suo biglietto. Uno, due, tre, cinque, sette, nove. In un primo momento, ha raccontato il titolare del Kiss bar, non ha realizzato l’entità della vincita. Poi, guardando meglio la giocata, è stato evidente che lo scommettitore aveva fatto il botto e oltre ai 9 numeri aveva individuato anche oro e doppio oro. 500 mila euro tondi.

Dopo lo scampato svenimento, per la fortissima emozione, nel Kiss bar è stata festa grande. Ovviamente il titolare ha mantenuto il riserbo sul nome del vincitore, che però è sulla bocca di tutti in paese.

E’ una delle vincite più alte di sempre realizzate all’ombra del Castello dei Di Capua.

Una cifra che non è quella super milionaria del superenalotto ma buttali via mezzo milione di euro.

Intanto a Riccia al Kiss bar baciato dalla fortuna è iniziato il via vai per tenare un nuovo colpaccio. Hai visto mai.