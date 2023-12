Ultimi giorni per sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione teatrale del Savoia di Campobasso, promossa da Fondazione Molise Cultura e dall’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura. Fino a domenica 10 dicembre è possibile acquistare i due pacchetti che sono stati predisposti: uno per i 7 spettacoli previsti in doppia rappresentazione e uno per i 4 spettacoli previsti invece con data singola (info su www.fondazionecultura.eu). Nel primo caso i prezzi dell’abbonamento vanno, a seconda del posto scelto, da 60 a 210 euro; nel secondo caso da 10 a 35 euro.

Gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente al botteghino della Fondazione Molise Cultura (in via Milano a Campobasso) dal lunedì al venerdì (orario 10-13 e 15-19) oppure online su ciaotickets.com.

Ad aprire il cartellone sarà, il 12 e 13 dicembre, il Balletto di Milano con ‘Lo Schiaccianoci’. Il 28 dicembre sul palco il giornalista Domenico Iannacone con ‘Che ci faccio qui in scena’. A gennaio, il 30 e il 31, un classico di Pirandello, ‘Così è se vi pare’ con Milena Vukotic. Il 9 e il 10 febbraio di nuovo la danza con ‘H20 Mix’ della Rbr Dance Academy. Sempre a febbraio, il 24 e 25, Jurij Ferrini sarà protagonista di ‘Otello’ mentre il primo marzo toccherà a Stefano Sabelli con ‘Figli d’Abramo’. Pochi giorni dopo, l’8 e il 9 marzo, protagonista sarà Edoardo Leo con il suo spettacolo ‘Ti racconto una storia’, mentre il 22 un omaggio a Giorgio Gaber con ‘Io, G’ con Raffaele Spidalieri e la Banda Gaber. Il 6 e il 7 aprile appuntamento con la musica dei Beatles, in scena ‘The Magical Mystery Story’ con il giornalista Carlo Massarini e i Beatbox. Nello stesso mese, il 13, Giuseppe Spedino Moffa con lo spettacolo ‘Le nostre canzoni’ e infine il 25 e 26 Amanda Sandrelli protagonista di ‘Lisistrata’. La prevendita per i biglietti dei singoli spettacoli comincerà lunedì 11 dicembre.