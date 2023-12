Lotta allo spopolamento, sicurezza degli edifici, impegno contro la violenza di genere. Sono queste alcune delle priorità nell’agenda del nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise Maria Chimisso che stamattina ha tenuto il suo primo evento pubblico dopo l’insediamento avvenuto lunedì scorso. In una regione che negli ultimi 20 anni ha perso 15mila studenti, al primo posto la Chimisso mette la battaglia al calo degli alunni: “La rotta si inverte con investimenti sul territorio – ha detto in conferenza stampa – che non deve essere un investimento solo sull’istruzione, ma cercando di creare intorno alla scuola una serie di sinergie che la facciano motore dello sviluppo del territorio”. Restando in tema di spolamento la Chimisso ha parlato anche del temuto dimensionamento scolastico: “Io su questo ho una idea mia che ho maturato in questi anni – ha spiegato – : le scuole piccole vanno preservate laddove i contesti sono tali che senza la scuola si slabbra il tessuto sociale, altrimenti, nel dimensionamento, l’accorpamento di scuole favorisce il dialogo educativo e quindi all’interno di questo sistema di relazioni si innalza anche la preparazione degli studenti”. Infine partendo dal recente caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico annuncia impegno anche sul fronte della lotta alla violenza di genere: “La nostra – evidenzia – è una società un po’ scollata. Succede che nel disagio familiare si investa tutto sulla scuola. La scuola non può fare tutto ma può risolvere tanti problemi e ha uno scopo educativo fondamentale all’interno del sistema Italia. La scuola dunque farà anche questo, lavorerà anche sul contrasto alle disparità di genere e all’emarginazione”.