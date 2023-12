Cus Molise Skating e Dimensione Skating sono tornate in pista a Lignano Sabbiadoro con sette atleti che hanno partecipato con profitto ad una tre giorni di gare accompagnati dal tecnico Simiele e dal presidente della nuova società, Dimensione Skating, Jacopo Di Cristofaro. Questi i risultati ottenuti dagli atleti molisani. Secondo gradino del podio per Chloe Rocchetti nella categoria Giovanissimi. Nella categoria Esordienti Gaia Rocchetti e Francesca Ramaglia centrano rispettivamente il nono e decimo posto. Buona performance anche per Francesca Morcone che chiude al sesto posto nella categoria Ragazzi 12. In campo maschile ottimo terzo posto nella categoria ragazzi 12 per Lorenzo Poleggi. Francesca Di Cristofaro ha portato a casa il dodicesimo posto nella categoria Ragazze mentre Giordana Paolini è riuscita a mettere in bacheca la sesta posizione tra gli Allievi. “E’ stata una bellissima esperienza – rimarca il maestro Simiele di ritorno dal Friuli – abbiamo provato una nuova tipologia di gare nelle quali c’è stato un confronto con atleti provenienti da tutta Italia e anche rappresentative di Austria, Repubblica Ceca e Olanda. Un confronto importante che tornerà sicuramente utile ai nostri ragazzi nel prossimo futuro. Sono questi gli appuntamenti che aiutano a crescere”.