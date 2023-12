Nello splendido scenario del Palaunimol, ospitato dal Cus Molise, con la firma della Scuola Minibasket Campobasso ha avuto un grande successo il secondo torneo Per Crescere Insieme. Sette società per una manifestazione interregionale che ha avuto al centro del progetto, come sempre, i cestititi in erba. Per la riuscita dell’evento preziosa è stata la collaborazione della Fip Molise e dell’Assessorato alle politiche sociali e sport del Comune di Campobasso. Oltre al club organizzatore, presente con due squadre, sono scese in campo Latina Basket, Vasto Basket, Amatori Pescara, Polisportiva Città di Solofra, Happy Drake Basket School Giulianova e Amici del Basket San Salvo. Il grande riscontro avuto dall’evento è stato testimoniato dalla grande soddisfazione delle società presenti e delle famiglie che hanno apprezzato non solo l’aspetto tecnico-organizzativo ma anche la bellezza del capoluogo di regione.

Oltre alle gare sul campo, infatti, c’è stata anche la possibilità, nel pomeriggio di domenica di visitare il Museo dei Misteri in un mix perfetto di sport e tradizione che ha lasciato il segno. “Non possiamo che essere felici di come è andata – rimarca Mario Greco – la nostra maggiore soddisfazione e gioia nasce dall’apprezzamento ricevuto da parte delle società. Abbiamo visto i bambini contenti sia sul campo che fuori, così come tutte le famiglie che con noi hanno condiviso una giornata importante. Un grazie va ad ognuno di loro per averci dato fiducia. Un ringraziamento doveroso va anche alla Fip, al Cus Molise che ci ha ospitato in una struttura spettacolare e alle istituzioni che hanno deciso di affiancarci in questo evento che indubbiamente ha lasciato il segno in appassionati e addetti ai lavori. Al termine – chiosa Mario Greco – le premiazioni di rito hanno chiuso il cerchio di una giornata che ci ha reso tutti felici e soddisfatti”.