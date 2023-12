Share on Twitter

Share on Facebook

Il tratto da Roccaravindola a Isernia sarebbe ormai pronto, ma al momento la linea ferroviaria resta chiusa arrecando ancora notevoli disagi ai pendolari si dirigono a Roma e a Napoli. A sostenerlo è il sindaco di Isernia Piero Castrataro, rivelando lo stato dei lavori per l’elettrificazione di un tratto della linea ferroviaria Campobasso-Isernia.

E’ della scorsa settimana l’annuncio della Rete Ferroviaria Italiana del nuovo slittamento per il completamento della tratta su ferro al 31 dicembre 2024. Mesi di ritardi, un calvario continuo per i viaggiatori molisani, eppure il sindaco del capoluogo di provincia afferma che gli interventi sulla linea che da Isernia porta a Roccaravindola sarebbero ormai completati. Una notizia filtrata durante alcune interlocuzioni con Rfi che potrebbe aprire nuovamente la tratta e far sì che vengano soppressi i servizi sostitutivi con i bus.

Castrataro ha inviato ieri una missiva a Ministero dei Trasporti, Regione Molise, Trenitalia e prefetture di Campobasso e Isernia per chiedere che la situazione venga sbloccata in tempi rapidi.