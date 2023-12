Coldiretti, Cia e Confagricoltura insieme per lanciare l’allarme sulla situazione in cui versa l’agricoltura molisana. Nel corso di una conferenza stampa congiunta che si è svolta a Campobasso, i presidenti delle tre confederazioni di categoria hanno denunciato le tante criticità che attanagliano da sempre il settore, alle quali, ora si è aggiunta anche l’emergenza rappresentata dalla Peronospora che ha letteralmente distrutto la campagna vitivinicola, provocando danni giudicati incalcolabili. “La situazione è critica – hanno denunciato in conferenza stampa i vertici delle tre sigle – la Regione faccia la propria parte perché c’è bisogno dell’aiuto di tutti. A rischio centinaia di posti di lavoro e intere produzioni”, è stato l’appello di Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Fari puntati anche sulla situazione in cui versa il Consorzio di Bonifica del Basso Molise il cui ruolo, hanno detto i presidenti delle tre confederazioni del mondo agricolo, va sicuramente rivisto.