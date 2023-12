Fiscalità di vantaggio per le aree interne ed in particolare per quelle montane: è stato questo il motivo dell’incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Enti Montani con il sindaco di Capracotta Candido Paglione. Il Capo dello Stato ha dato il suo via libera al progetto di legge del Governo che sarà discusso in Parlamento. Mattarella ha sottolineato che la questione della fiscalità per le zone montane è stata affrontata in linea di principio e, tuttavia, ha trovato difficoltà applicative”, evidenziando che “è una priorità rilanciare una strategia per la montagna italiana”. Parole che il presidente di Uncem Molise Paglione ha definito “importanti e che ci incoraggiano a fare di più per i nostri territori”.