Elezioni europee, l’assessore del Comune di Trivento, Angelica Nicodemo, al raduno dei sovranisti a Firenze, con la delegazione molisana Lega. Il Ministro Matteo Salvini e Vicepresidente del Consiglio ha radunato i sovranisti a Firenze: nella delegazione molisana della Lega, guidata dall’assessore regionale Michele Marone, era presente anche l’assessore con delega ai Lavori pubblici del Comune di Trivento, Angelica Nicodemo. Il leader della Lega ha parlato di “un nuovo Rinascimento europeo” rivolgendosi alle circa 2mila persone che hanno preso parte alla kermesse. “Il centrodestra scelga tra inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra – ha aggiunto Salvini – Per me è una bellissima giornata in una splendida città, per la prima volta un’altra maggioranza è possibile in Europa. Al centro – ha infine spiegato Salvini – per noi c’è il lavoro. E poi la sicurezza, i confini, la difesa dei valori, un futuro diverso per i giovani, diverso dalla rabbia della sinistra che governa con Von der Leyen e Soros”.