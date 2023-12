Dopo quattro anni di necessario STOP, dovuto alla terribile Pandemia, all’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso rinasce la storica formazione corale con il nuovo nome di Gruppo Corale “Voci Bianche dei Giovani Sanniti”. Questo l’annuncio del Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Quaranta che con soddisfazione informa: “Il Coro della “Colozza” avrà il suo esordio lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 10:30 in occasione dei Festeggiamenti in onore di Santa Barbara presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

La nuova formazione corale, diretta dalla professoressa Giovanna Consiglio, che per decenni ha guidato le Voci Bianche della “Colozza” sui principali palcoscenici nazionali ed internazionale in occasione di innumerevoli Concorsi, Festival e Concerti, avrà la specificità di mettere a disposizione del territorio una formazione con repertorio preminentemente di genere sacro al fine di animare le festività e le ricorrenze religiose della città di Campobasso.

L’animazione liturgica della Messa in onore di S. Barbara, che sarà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini Vescovo di Campobasso/Boiano, rappresenta uno straordinario momento per sancire la ripresa del nuovo Coro di Voci Bianche del nostro Istituto”. La docente direttrice del Coro precisa che: “un repertorio finalizzato ad accompagnare la Liturgia non è mai stato affrontato in modo specifico negli anni passati. Tale idea nasce dalla necessità di coinvolgere i giovani a vivere con maggiore consapevolezza le ricorrenze religiose territoriali legate alla tradizione liturgica e contestualmente avvicinarli alla musica sacra attraverso una formazione corale itinerante che intende mirare gradualmente ad inglobare altre realtà corali. Fondamentale sottolineare gli obiettivi educativi che la scuola si prefigge: migliorare attraverso la musica corale la qualità della vita dei ragazzi, favorire le relazioni interpersonali, sviluppare capacità di collaborazione, educare al saper vivere con entusiasmo accanto alla “specificità” di ognuno. La formazione corale costituisce una risorsa e rappresenta lo strumento attuativo per il perseguimento di tali obiettivi oltre ad essere un irrinunciabile valore aggiunto che arricchisce l’offerta formativa della nostra scuola. Il Coro della “Colozza” è iscritto alla Associazione A.CO.M Associazione Cori Molise affiliata alla FE.N.I.A.R.CO. Federazione Italiana Associazioni Regionali Corali, per una maggiore integrazione nel territorio molisano, nazionale ed internazionale. In seno alla A.CO.M. le Voci Bianche hanno realizzato Concerti e Festival di rilevanza artistica e prossimamente si esibiranno nuovamente in collaborazione per attività concertistiche. Il Coro coopera sinergicamente con il Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso con il quale ha realizzato diverse opere liriche e concerti lirico-sinfonici.