L’Università del Molise, in occasione del centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani, per iniziativa della Cattedra di Pedagogia generale e di Storia della scuola e delle istituzioni educative – Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, e con la collaborazione del Ce.S.I.S. e il Museo della scuola e dell’educazione popolare, nella giornata di domani, mercoledì 6 dicembre, alle 11, nell’aula magna dell’ateneo, a Campobasso, ha organizzato l’incontro, che sarà introdotto dalla professoressa Serena Sani, dal titolo “Don Milani.1923-2023. 100 anni dalla nascita”. La giornata, aperta dal saluto delle autorità accademiche, vede l’intervento di Roberto Sani, professore ordinario di Storia dell’educazione presso l’Università di Macerata, dal titolo “Don Milani del mito e don Milani della storia. Appunti sulla personalità e sulla testimonianza del priore di Barbiana”. L’intervento di chiusura della sessione mattutina sarà a cura di monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano.

L’evento proseguirà nel pomeriggio, dalle 16, in collaborazione con la scuola primaria “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo Igino Petrone di Campobasso, all’interno degli spazi nel Museo della Scuola e dell’Educazione popolare (presso la Biblioteca d’Ateneo – Viale Manzoni , Campobasso); sarà un’occasione anche per festeggiare il decennale del Museo. Ai saluti istituzionali del direttore del Ce.S.I.S e del Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare, Alberto Barausse, e del dirigente scolastico dell’Istituto Petrone, Giuseppe Natilli, seguirà il percorso didattico, destinato agli alunni e alle alunne della scuola primaria “Don Milani”, dal titolo “Al di là del muro: l’esperienza di Don Milani”.