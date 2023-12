100 anni fa furono consegnate le prime stelle al merito. In contemporanea con la cerimonia al Quirinale quelle in tutta Italia. In Molise 4 gli insigniti, 3 dal Prefetto Michela Lattarulo alla Sala della Costituzione della provincia a Campobasso. Uno, Pietro Russo del capoluogo, dipendente di e-distribizione, sorteggiato, ha ricevuto l’onorificenza direttamente dal Capo dello Stato. “Il lavoro è nobilitazione e oggi premiamo chi ad esso ha dedicato 40 anni della propria vita con dedizione e serietà” ha detto il prefetto che ha annunciato la stipula di un protocollo d’intesa a gennaio per rafforzare l’impegno delle istituzioni contro il caporalato.

Insignita della Stella al merito del lavoro Adriana Pisani, di Venafro, per 41 anni dipendente delle poste.

Orgoglioso di ricevere il riconoscimento Pasqualino Albanese, di Spinete, anch’egli da 41 anni nell’impresa Imos. “Un legame di cui vado fiero” ha ribadito.

Commosso Saverio Fanelli, di Termoli, 39 anni in Enel Produzione di Larino. “Dedico la Stella ai miei genitori che mi hanno inculcato i valori del lavoro”.