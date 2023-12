Vittoria fondamentale per i lupi nel big match contro la Sambendettese. La giocata di Persichini, esecuzione perfetta per rapidità e precisione, ha permesso al Campobasso di accorciare in classifica, ora il distacco proprio dai marchigiani è di due lunghezze. Ottima la prova dei rossoblu, attenti e oculati nella prima frazione, più intraprendenti nella ripresa rispetto ad una Samb arrivata a Selvapiana con l’obiettivo di portare via un punto. La caparbietà di Maldonado e compagni ha premiato nel finale, Persichini si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un gol da ricordare dinanzi ad una platea di circa 4.400 spettatori. Domenica da incorniciare, gioia grande per la piazza e la squadra per la prima affermazione stagionale contro una big del torneo. La strada è lunga, la Sambendettese (sconfitta per la prima volta in stagione) ha comunque dato l’impressione di essere la seria candidata alla vittoria del girone F, il Campobasso è la prima antagonista, seguita dalle abruzzesi Avezzano, Chieti e L’Aquila.

Non c’è tempo per festeggiare, il calendario da qui alla fine del 2023 è davvero complesso, inoltre domani pomeriggio i lupi saranno di nuovo in campo per la gara degli ottavi di finale di coppa Italia. Trasferta ad Imola, contro la squadra locale che milita nel girone D. L’Imolese occupa il sesto posto con un distacco di cinque punti dalla capolista Ravenna. Mister Pergolizzi dovrà ruotare qualche elemento per recuperare dalle fatiche di domenica e gestire le forze in vista della difficilissima trasferta prevista tra cinque contro il Notaresco. Capitolo mercato, non sono concluse le operazioni in entrata, la vittoria contro la Samb ha dato ulteriore linfa alla società, pronta ad intervenire per rafforzare la rosa. Nel mirino un altro attaccante, potrebbe essere Federico Cardella (giocatore con un lungo trascorso nel girone F con le maglie di Pineto e Sambendettese) ed un fuoriquota, magari un terzino di sinistra per garantire maggiori soluzioni a Pergolizzi.