Dicembre si sa, è tempo di mercato con le società che hanno la possibilità di ritoccare gli organici in vista del girone di ritorno. In Eccellenza la Turris del neo tecnico Rocco Melchiorre ha salutato l’attaccante Viola che si è accasato al San Giovanni Rotondo, Barolo che ha fatto ritorno a casa nel modenese e Valenti seguito dal Real Guglionesi. I neroverdi sognano anche un grande colpo che risponde al nome di Mattia Altobelli, ex capitano della Vastese. Sempre in Basso Molise attivissima la Cliternina che ha preso Ikramellah ex San Nicolò e Termoli, il difensore Marcovicchio dallo Scerni in Abruzzo e il centrocampista Nazario dal Termoli 2016. A proposito dei giallorossi il mediano Ciancaglini sta per compiere il grande salto e accasarsi al Termoli in serie D mentre Paradiso ha deciso di cambiare disciplina e passare al Futsal. Non farà più parte del gruppo anche Ciafardini passato al Casalbordino. Il Campomarino, che ha lasciato andare Camarà, Gargiulo e Giugliano sta trattando l’ex Termoli Nardelli. Movimenti anche a Castel di Sangro dove sono in arrivo Massaro, dal Venafro, Parisi, dal Celano, e Cesarano dalla Sessana. Marchetti potrebbe lasciare l’Atletico San Pietro in Valle per accasarsi al Baranello e rinforzare così la squadra di mister Lorenzo Viglione. In questa sessione di mercato il Molise ha perso un attaccante di lusso: Baratta è passato dal Fortore allo Sportjng Foggia in eccellenza pugliese. Un Guglionesi in ascesa ha aggiunto alla sua rosa il portiere D’Ercole lo scorso anno al Campomarino e il difensore centrale Attanasi prelevato dal Ceglie. Entrambi sono andati in panchina già domenica contro il Castel di Sangro.