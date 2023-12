Anziana scomparsa nella notte in contrada Codacchio a Trivento. Trovata nella mattinata in un dirupo. L’allarme è stato lanciato dai familiari dell’anziana, classe 1944 e residente in contrada Codacchio, durante la notte appena trascorsa. Allarme raccolto dalla locale caserma dei Carabinieri, con il maresciallo Francesco Nobile e la supervisione della stazione di Bojano, nella persona del comandante Edgar Pica. Le ricerche, coordinate dalla sala della Prefettura di Campobasso e in affiancamento ai Carabinieri, sono state eseguite dal nucleo SAF dei Vigili del Fuoco, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, personale del 118 e i Vigili urbani di Trivento, quest’ultimi allertati dal sindaco Pasquale Corallo. L’anziana è stata rinvenuta poche ore fa in un dirupo, seppur provata ma in condizioni di salute non preoccupanti. Il sindaco Pasquale Corallo e la vicesindaco Sandra Stinziani ringraziano tutti coloro che sono intervenuti nella ricerca, la Prefettura, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e la Polizia municipale.