Il Molise ha quattro nuovi cittadini insigniti della ‘Stella al merito per il lavoro’. Lo rende noto la Prefettura di Campobasso. Sono: Pasqualino Albanese (Imos – Impresa molisana opere speciali Campobasso), Saverio Fanelli (Enel produzione Larino), Adriana Pisani (Poste Italiane Isernia), e Pietro Russo (E-distribuzione Campobasso). Sono stati insigniti dell’onorificenza per particolari benemerenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa. Martedì 5 dicembre, alle 11, presso la ‘Sala della Costituzione’ della Provincia di Campobasso, ci sarà la cerimonia per la consegna delle decorazioni e i relativi brevetti. Tre ‘Stelle al merito del lavoro’ saranno consegnate dal Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo. Pietro Russo, favorito da un sorteggio, riceverà invece l’onorificenza al Quirinale.