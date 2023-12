Share on Twitter

Share on Facebook

La sanità molisana continua a registrare una scarsa attrattività da parte dei medici. L’ennesima conferma arriva dall’Avviso per soli titoli pubblicato dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) per l’assunzione a tempo determinato di tre medici palliativisti da impiegare per 12 mesi all’Hospice di Larino. Dalla delibera del direttore generale, Giovanni Di Santo, si apprende infatti che l’unico specialista inserito nella graduatoria ha rinunciato all’incarico. A fronte di questa situazione, l’Asrem ha indetto una nuova procedura. (