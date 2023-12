È iniziata la conta dei danni questa mattina, anche se sono ancora da quantificare le conseguenze derivanti dall’incendio scoppiato intorno alle 20.00 di ieri sera, nella zona del nucleo industriale a Termoli, dopo che un incendio ha colpito l’ala dei locali amministrativi della centrale biomasse. Ci sono volute alcune ore per domare l’incendio che ha colpito la parte degli archivi, ma le indagini sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il rogo che ha interessato l’ultimo piano della palazzina, che ha compromesso parte dello stabile, fortunatamente non ha coinvolto persone e il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Si è reso necessario l’intervento di un’autoscala, un’autobotte e un’autopompa, che hanno operato per alcune ore, così da domare il rogo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Termoli. Si è proseguito fino a tarda notte per mettere in sicurezza l’edificio.