Il Gruppo Hera, già presente a Campobasso, allarga la propria presenza in Molise con l’inaugurazione, domani a Isernia di un proprio sportello, il primo in tutta la provincia, dedicato a consulenza e soluzioni per l’energia green per famiglie e imprese. Con questa presenza Hera completa la rete a cavallo di 3 regioni. La multiutility è, infatti, già presente in Abruzzo con 32 sportelli e nella provincia di Foggia con 5 sportelli, a conferma di un modello di servizio che vede nella relazione diretta con il cliente un significativo valore aggiunto.



Domani 5 dicembre alle ore 10:30, si terrà una conferenza stampa presso lo Sportello Clienti Hera in Corso Garibaldi, 106 a Isernia.

Parteciperà Alfonso De Pellegrino, Responsabile Vendita SudHera Comm.