Il laboratorio politico “Futuro Trivento” invita tutti al convegno “Autonomia differenziata: quali conseguenze per il Molise?” che si terrà lunedì 11 Dicembre alle ore 18:00 presso il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento. Dopo i saluti istituzionali di rito del sindaco della città di Trivento, Dr. Pasquale Corallo, e di sua eccellenza Mons. Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento, interverranno come relatori: il Dr. Marco Esposito, giornalista e saggista; la Prof.ssa Laura Ronchetti, docente di Diritto costituzionale all’Università degli studi del Molise; la prof.ssa Hilde Caroli Casavola, Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi del Molise; il Dr. Giuseppe Puchetti, presidente della Provincia di Campobasso; il Dr. Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia. Purtroppo, fanno sapare gli organizzatori, per motivi personali, non potrà essere presente il presidente della Regione Molise, Ing. Francesco Roberti, che ringraziamo comunque per la sua disponibilità. Modera l’incontro Luigi Pavone, consigliere comunale della città di Trivento e uno dei promotori del laboratorio politico “Futuro Trivento”, inaugurato poco più di un mese fa.