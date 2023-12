BENEVENTO-CLN CUS MOLISE 8-3

(4-2 primo tempo)

Benevento: Ciullo, Ruggiero, Ausania, Soreca, Parisi, Matera, Pastore, Carrea, Avventurato, Mancini, Mercurio. All. Dello Iacovo.

Cln Cus Molise: Polisena, Domeneghetti, Ferrara, Gabriele, Liberatore, Mancinelli, Migliorini, Oriente, Persichillo, Pizzuto, Saviante. All. Di Stefano.

Arbitro: Aiello di Castellamare di Stabia. Crono: Corrado di Castellamare di Stabia.

Marcatori: Mancini (3), Matera (2), Ausania, Ruggiero, Ferrara (3).

Un approccio sbagliato alla gara costa caro al Cln Cus Molise che cade a Benevento. I rossoblù non riescono ad imbrigliare i gialloneri. Sfida indirizzata già nella prima frazione di gioco con i campani avanti 4-2. Nella ripresa mister Di Stefano ha provato a dare la scossa ma il Cln Cus Molise non ha invertito la rotta. Anzi. Il Benevento ha tenuto bene il campo e gestito senza particolari problemi il confronto. Al termine mister Di Stefano analizza così la partita del Palatedeschi. “E’ stata per noi la più brutta gara dall’inizio della stagione – spiega – peccato perché abbiamo lavorato tanto in settimana ma non siamo riusciti a fare nulla di quello che avevamo preparato. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla sfida con la Junior Domitia. Chiaramente in un processo di crescita ci sta, l’importante è fare tesoro di quello che non ha funzionato per farci trovare pronti alla prossima partita”.