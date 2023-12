CRONACA LIVE

Finale. Il Campobasso batte la Sambenedettese, al termine di una partita attenta e di sostanza. Decide la rete all’84 di Persichini. Rossoblù a -2 dai marchigiani

95- 5 minuti di recupero

87- cambio Campobasso, fuori Di Nardo, dentro Ricamato, Per la Samb, fuori Sbardella dentro Martiniello

84- vantaggio del Campobasso! Persichini con un diagonale batte Coco. 1-0.

80- Sostituzioni: fuori Serra e Mengani, entrano Lombari e Pontillo(Campobasso). Per la Samb, fuori Alessandro dentro Romairone.

74- prima sostituzione Campobasso, fuori Coquin, dentro Persichini

73- ammonito Pacillo (Campobasso)

70- ammonito Scimia (Sambenedettese)

63- primo cambio Samb, fuori Barberini dentro Scimia

62- ammonito Barberini (Sambenedettese)

54- errore in uscita del Campobasso, poi contatto dubbio tra Alessandro e Bonacchi in area, per il sgi. Marra non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

46 – Subito pericolosa la Samb, tiro cross di Battista, Esposito devia in angolo

46- Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo 0-0. Gara equilibrata, ci prova il Campobasso con Gonzalez di testa, la Samb con Alessandro. Molisani compatti che concedono pochi spazi.

39- Partita in equilibrio, Campobasso che chiude bene le squadre e prova a rendersi pericoloso con le ripartenze

30- Mengani dalla distanza, Coco devia in angolo

28- Pacillo mette al centro dalla destra a tagliare l’area, non ci arriva nessun compagno

23- occasione Campobasso, su angolo di Maldonado svetta Gonzalez, ma Coco riesce a deviare il tiro indirizzato all’angolino

17- ammonito Grandis (Campobasso)

15- ripartenza veloce Samb, Alessandro pericoloso dal limite, blocca Esposito

12- prima occasione per la Sambenedettese. Cross di Alessandro, colpo di testa di Tomassini, para Esposito

7- lunga fase di studio tra le due squadre.

1- Inizia la partita.

Tutto pronto per il big match della 14^ giornata di campionato tra Campobasso e Sambenedettese. Molti volti nuovi in casa Campobasso, arrivati nell’ultima settimana. Di questi, Pergolizzi lancia dal 1’ Grandis, in quello che potrebbe essere un 4-3-1-2 o in fase di contenimento un 4-5-1, con Di Nardo punta. Nella Sambenedettese torna capitan Sirri, dal 1’ gli ex Coco, Sbardella e Alessandro. Arrigoni a centrocampo, Tomassini in attacco.

Pubblico delle grandi occasioni a Selva Piana. Oltre 4000 spettatori, con circa mille tifosi ospiti.

FORMAZIONI UFFICIALI

Campobasso: Esposito, Pacillo, Nonni, Gonzalez, Bonacchi, Mengani, Maldonado, Serra, Grandis, Coquin, Di Nardo (a disp. Di Donato, Pontillo, Hulidov, Ricamato, Tordella, Sdaigui, Abreu, Lombari, Persichini) All. Pergolizzi

Sambenedettese: Coco, Pagliari, Sbardella, Sirri, Zoboletti, Arrigoni, Barberini, Cardoni, Tomassini, Alessandro, Battista (a disp. Grillo, Scimia, Pezzola, Romairone, Pietropaolo, Fabrizi, Orfano, Lonardo, Martiniello) All. Lauro

Arbitro: Sig. Marra di Mantova

Assistenti: D’Alessandris e Scionti

